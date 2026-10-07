Огонь забрал две жизни: в двух башкирских селах вспыхнули страшные пожары

Фото: МЧС Башкирии

В Башкирии пожарах унесли жизни двух мужчин. Об этом рассказали в МЧС республики.

Первый пожар случился вчера в селе Покровка (Стерлитамакский район). Огонь охватил бревенчатый дом, баню и сарай. Ликвидацией возгорания занимались подразделения МЧС и добровольная пожарная команда Куганакского сельсовета. Во время тушения специлисты нашли на кухне дома тело 67-летнего мужчины.

Второй пожар вспыхнул сегодня ночью в селе Новоселка (Федоровский район). Загорелся кирпичный гараж: огонь повредил кровлю, а стены покрылись копотью. На месте работали сотрудники МЧС и добровольной пожарной команды Денискинского сельсовета. В ходе тушения пожарные обнаружили мертвого 49-летнего мужчину.

Дознаватели МЧС работают на местах и устанавливают причины и обстоятельства трагедий.

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