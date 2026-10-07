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НовостиПроисшествия7 октября 2026 5:46

Продал, передумал, но деньги отдавать не хотелось: в Башкирии бывший хозяин BMW инсценировал его кражувидео

Уфимец инсценировал кражу проданного им же BMW
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: МВД Башкирии

Фото: МВД Башкирии

В Уфимском районе Башкирии полицейские раскрыли кражу BMW – машину украл ее прежний владелец. Подробности рассказали в МВД республики.

Все началось с заявления 24-летнего местного жителя: он сообщил, что у него пропал автомобиль. Оперативники установили подозреваемого и задержали его. Им оказался 22-летний уфимец.

В марте парень купил иномарку у перекупщика. Договор купли-продажи оформлять не стали, и мужчина пользовался машиной сам. Через какое-то время он решил продать ее знакомому, и новый владелец стал ездить на ней и распоряжаться по своему усмотрению. Потом уфимец передумал: он захотел вернуть автомобиль, но деньги от продажи отдавать не собирался. У него остался второй комплект ключей, и это упростило задуманное.

Для кражи мужчина позвал другого знакомого помочь с ремонтом автомобиля – это был лишь предлог. Вдвоем они доехали до деревни Светлая и забрали машину. Затем отогнали ее в один из ангаров Уфимского района, где полицейские ее и нашли.

Уфимец инсценировал кражу проданного им же BMW

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

– Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, – сообщает МВД.

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