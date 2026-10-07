Пьяные ночные покатушки закончились смертью четырех человек: мать 16-летнего виновника трагедии предстанет перед судом

Фото: ГАИ Башкирии

В Башкирии будут судить 45-летнюю женщину, сын-подросток которой устроил смертельное ДТП. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

Согласно версии следствия, в минувшем апреле женщина разрешила сыну управлять своей Daewoo Nexia. Водительского удостоверения у подростка не было. Ночью он, будучи пьяным, катался на машине с четырьмя приятелями. В какой-то момент парень потерял управление, авто попало в кювет и перевернулось. Все пассажиры погибли на месте, а сам подросток отделался травмами.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, представляющих опасность для его жизни». Мама подростка свою вину не признала. Все материалы передали мировому судье для рассмотрения по существу.

Против подростка возбудили уголовное дело по статье «Нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Сейчас его рассматривает суд.

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