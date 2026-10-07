В Уфе снесут жилой дом: на его месте будут строить дорогу

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Кировском районе Уфе изымут земельный участок площадью 880 квадратных метров и жилые помещения на улице Тукаева, 18. Решение приняло Управление земельных и имущественных отношений городской администрации.

На участке от улицы Заки Валиди до улицы Тукаева будут строить улицу Гоголя, также будет продолжена Тукаева.

Снести жилые и нежилые строения поручили Управлению по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений.

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