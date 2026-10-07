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НовостиОбщество7 октября 2026 3:00

До +15 градусов: в Башкирии изменится характер погоды

В Башкирии ожидается похолодание по ночам
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Погода в Башкирии изменится к концу недели.

Погода в Башкирии изменится к концу недели.

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Стал известен прогноз погоды до конца рабочей недели. О том, что ждет жителей региона, рассказали в республиканском гидрометцентре.

В среду, 7 октября, днем в Башкирии местами ожидаются порывы ветра до сильных. Воздух прогреется до +7...+12 градусов.

В четверг, 8 октября, ночью по республике и днем местами пройдут небольшие дожди, а в восточных районах ночью осадки могут быть умеренными. Ветер будет западным и северо-западным, умеренным. Ночная температура составит от +1 до +6 градусов, днем воздух прогреется до +9...+14.

В пятницу, 9 октября, существенных осадков не ожидается. Ветер сменится на западный и юго-западный, его скорость останется умеренной. Ночью температура опустится до -2...+3 градусов, а днем поднимется до +10...+15.

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