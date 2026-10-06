Поломанная жизнь за 60 тысяч: покупка водительского удостоверения окончилась кошмаром для жительницы Башкирии

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Кигинском районе Башкирии за использование поддельного водительского удостоверения будут судить 36-летнюю женщину. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

По версии дознания, в минувшем апреле женщина купила за 60 тысяч рублей у пока еще неустановленного человека фальшивые водительские права. Спустя она предъявила их сотрудникам Госавтоинспекции, и проверка выявила подделку.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Приобретение, хранение, перевозка в целях использования и использование заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права». Все материалы передали в Белокатайский межрайонный суд для рассмотрения по существу.

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