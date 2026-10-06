От +14 днем до заморозков ночью: стало известно, какой будет погода в Башкирии

В середине недели в Башкирии пройдут дожди. Фото: Евгения ГУСЕВА.

Синоптики Башкирии рассказали, какой будет погода в республике с 6 по 8 октября. В ближайшие дни жителей региона ждут дожди, умеренный и местами сильный ветер, а температура воздуха будет заметно различаться в ночные и дневные часы.

Во вторник, 6 октября, существенных осадков в течение дня не ожидается. Ветер будет западным и юго-западным, умеренным, а в восточных районах возможны порывы. Днем воздух прогреется до +8...+13 градусов.

В среду, 7 октября, ночью существенных осадков также не прогнозируется, однако днем временами пройдут дожди. Ветер сменит направление на юго-западное и южное, останется умеренным, а днем местами усилится до сильного. Ночью температура составит от -2 до +3 градусов, днем будет +7...+12.

В четверг, 8 октября, небольшие дожди ожидаются уже ночью, а в восточной части республики они могут быть умеренными. Днем местами также пройдут небольшие осадки. Ветер будет западным и северо-западным, умеренным, при этом ночью в отдельных районах возможны сильные порывы.

Ночная температура в четверг составит от 0 до +5 градусов, днем воздух прогреется до +9...+14.

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