Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
+3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 октября 2026 8:54

Еще на два часа: на трассе Уфа – Инзер – Белорецк снова продлили ограничения из-за непогоды

На трассе Уфа – Инзер – Белорецк снова продлили ограничение движения
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

В Башкирии снова продлили ограничение движения для грузовых и пассажирских автомобилей на трассе Уфа – Инзер – Белорецк. Об этом рассказали в Государственном комитете республики по чрезвычайным ситуациям.

Запрет действует на участке с 67-го по 222-й километр в Архангельском и Белорецком районах. Причина – снег, ветер, гололед и плохая видимость. С 13:00 5 октября ограничение продлили еще ориентировочно до 15:00.

Сегодня с 05:30 ограничение ввели сразу на трех региональных трассах и планировали снять к 10:00. Затем на участке Уфа – Инзер – Белорецк его продлили до 13:00, а на дорогах Белорецк – Учалы – Миасс и Стерлитамак – Белорецк – Магнитогорск движение разрешили.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.