Еще на два часа: на трассе Уфа – Инзер – Белорецк снова продлили ограничения из-за непогоды

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

В Башкирии снова продлили ограничение движения для грузовых и пассажирских автомобилей на трассе Уфа – Инзер – Белорецк. Об этом рассказали в Государственном комитете республики по чрезвычайным ситуациям.

Запрет действует на участке с 67-го по 222-й километр в Архангельском и Белорецком районах. Причина – снег, ветер, гололед и плохая видимость. С 13:00 5 октября ограничение продлили еще ориентировочно до 15:00.

Сегодня с 05:30 ограничение ввели сразу на трех региональных трассах и планировали снять к 10:00. Затем на участке Уфа – Инзер – Белорецк его продлили до 13:00, а на дорогах Белорецк – Учалы – Миасс и Стерлитамак – Белорецк – Магнитогорск движение разрешили.

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