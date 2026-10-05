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НовостиПроисшествия5 октября 2026 7:33

В Уфе загорелась квартира в девятиэтажке: эвакуированы 17 человек

В Уфе во время пожара в жилом доме спасли семь человек
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: МЧС Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня, 5 октября, в Советском районе Уфы во время пожара спасли семь человек, в том числе двоих детей. Об этом рассказали в МЧС Башкирии.

На втором этаже девятиэтажки на улице Степана Злобина загорелась двухкомнатная квартира. Пожарные вывели семерых жильцов по лестничным маршам с помощью спасательных устройств. Еще 10 человек эвакуировались сами. Погибших и пострадавших нет.

Огнеборцы провели тактическую вентиляцию подъезда. Причину пожара и обстоятельства случившегося устанавливает дознаватель МЧС.

В чрезвычайном ведомстве напомнили, что пожар легче предупредить, чем потушить. Экстренная служба призвала не оставлять без присмотра включенные электроприборы и не пользоваться неисправным электрооборудованием.

– Не перегружайте электрические розетки и не используйте поврежденные провода и удлинители. Не оставляйте детей одних без присмотра, – призвали в МЧС.

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