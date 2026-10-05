Уфимка села пьяной за руль и сбила насмерть мать пятерых детей: скоро состоится суд

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Башкирии в суд направили дело о смертельном ДТП в Иглинском районе. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

Согласно версии следствия, в минувшем июле 37-летняя уфимка пьяной села за руль Hyundai Sonata, и на улице Калинина в селе Улу-Теляк она выехала на обочину и сбила пешехода, а затем уехала с места происшествия. Пострадавшая, мать пятерых детей, скончалась на месте от полученных травм.

На уфимку завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Все материалы передали в Иглинский межрайонный суд для рассмотрения по существу.

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