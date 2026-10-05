Директор на бумаге: уфимка за 20 тысяч рублей оформила на себя подставную фирму

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Орджоникидзевский районный суд Уфы вынес приговор местной жительнице, которая зарегистрировала подставную компанию. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

Ранее суд признал женщину виновной по статье «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица». Он установил, что по просьбе неустановленных лиц она подала в регистрирующую организацию нужные документы. После этого в реестр внесли записи о создании компании, где уфимка значилась директором и учредителем.

– За свои неправомерные действия она получила вознаграждение в размере 20 тысяч рублей. При этом подсудимая знала, что управлять фирмой и вести ее финансово-хозяйственную деятельность ей не придется, – рассказали в прокуратуре.

Прокуратура подала иск о взыскании преступного дохода. Суд полностью удовлетворил требования ведомства.

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