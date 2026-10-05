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НовостиОбщество5 октября 2026 5:01

Массовые проверки на трассах в Башкирии: на каких участках стоят инспекторы ДПС

В Башкирии на федеральных трассах начались массовые рейды
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГАИ Башкирии

Фото: ГАИ Башкирии

В Башкирии на федеральных трассах проходят массовые проверки водителей. Об этом рассказал глава Госавтоинспекции республики Владимир Севастьянов.

Сегодня утром инспекторы ДПС работают на следующих участках: на 1307-м километре М-5 «Урал», на 198-м километре дороги Уфа – Оренбург, на 103-м километре дороги Уфа – Бирск – Янаул, а также на 6-м, 101-м и 113-м километрах Р-240 – подъезда к М-12 «Восток».

Цель проверок – пресечь нарушения правил дорожного движения. Особое внимание инспекторы уделяют нетрезвому вождению и перевозке детей.

Севастьянов призвал водителей соблюдать скоростной режим, возить с собой все необходимые документы и быть готовыми к остановке для проверки.

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