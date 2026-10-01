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НовостиПроисшествия1 октября 2026 4:29

ГК ЧС: в трех муниципалитетах Башкирии вспыхнули природные пожары

В Башкирии произошли три природных пожара
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Федор СКВОРЦОВ.

В Башкирии за сутки зарегистрировали три загорания сухой растительности – в Хайбуллинском районе, Стерлитамаке и Давлеканове. Об этом рассказали в Государственном комитете республики по чрезвычайным ситуациям.

С начала 2026 года в регионе возникло 34 очага лесных пожаров на площади более 288 гектаров. Кроме того, зафиксировали 322 загорания сухой растительности – они охватили свыше 2518 гектаров.

– Ситуацию держим на контроле! – заверили в ГК ЧС.

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