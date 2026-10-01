Остались сыновья 5 и 13 лет: в Башкирии похоронили павшего на СВО мужчину

Фото: Администрация Белорецкого района Башкирии

В ходе специальной военной операции погиб 38-летний Артем Кондратьев. Об этом рассказали в администрации Белорецкого района Башкирии.

Артем Юрьевич родился 27 августа 1988 года в Белорецке. Учился в школе №17 и Белорецком металлургическом колледже. В юности увлекался ролевым движением и историческим фехтованием на мечах. В 2008 году призвали в армию, служил в 27-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригаде в поселке Мосрентген.

11 ноября 2011 года Артем Кондратьев создал семью. Вместе с супругой воспитывал двух сыновей – 13-летнего Михаила и пятилетнего Константина. В 2016-ом окончил Магнитогорский государственный технический университет. Работал мастером на Белорецком металлургическом комбинате, потом оператором в компании «Дека-С».

Осенью 2022 года в рамках частичной мобилизации Артема Юрьевича снова призвали в ряды российской армии.

– Он погиб 9 сентября 2026 года при выполнении боевой задачи на территории Донецкой Народной Республики. За проявленный героизм и самоотверженность Артем Юрьевич награжден государственной наградой – медалью «За отвагу», а также памятными знаками «Участник СВО» и «За укрепление боевого содружества», – рассказали в администрации Белорецкого района.

Близкие и коллеги запомнили Артема как человека с золотыми руками, надежную опору семьи и верного друга.

– О таких людях, как Артем, говорят, что у них золотые руки – умел и любил трудиться, создавая уют и порядок во всем. В ходе боевых действий проявил исключительное мужество, стойкость и верность воинской присяге, – поделились представители муниципалитета.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.