Мужчину оштрафовали за высказывание «ВКонтакте»

В Зилаирском районе Башкирии суд оштрафовал местного жителя за дискредитацию Вооружённых сил России. Об этом сообщили в пресс-службе местной инстанции.

Как следует из материалов дела, житель села Юлдыбаево разместил в сообществе во «ВКонтакте» высказывание, содержание которого было направленно на дискредитацию армии. Правонарушение выявили по месту жительства мужчины. На него завели административное дело.

В суде суде сельчанин признал вину частично. Ему выписали штраф - 30 тысяч рублей.

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