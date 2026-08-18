Школьница из Уфы побывала на Северном полюсе на атомном ледоколе

Мадина Мусина из Уфы отправилась в Арктику на «Ледоколе знаний».

Ученица башкирской гимназии №158 имени Мустая Карима Мадина Мусина стала участницей VII международной научно-просветительской экспедиции «Ледокол знаний - 2026». Об этом сообщили в управлении образования администрации Уфы.

В экспедиции участвовали 68 талантливых школьников и студентов колледжей из всех федеральных округов России и 22 стран мира. Поездка была посвящена Году единства народов России и стала 200-й экспедицией надводного судна к Северному полюсу.

За десять дней участники на атомном ледоколе «50 лет Победы» прошли маршрут Мурманск - Северный полюс - Земля Франца-Иосифа - Мурманск.

В Арктике школьники и студенты вместе с учеными проводили научные эксперименты. В частности, участники запустили радиозонд для обеспечения связи в труднодоступных районах и испытали возвратную стратосферную платформу для экологического мониторинга.

Аппарат успешно приземлился в заданной точке, после чего его доставили обратно на борт атомного ледокола.

Мадина Мусина получила возможность отправиться в экспедицию после победы в седьмом сезоне проекта «Ледокол знаний».

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