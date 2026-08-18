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НовостиПроисшествия18 августа 2026 14:32

В Уфе директор строительной компании спрятал от налоговой 18 млн рублей

В Уфе директора стройфирмы отправили под суд за сокрытие денег от налогов
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Уфе арестовали строительную технику после дела о сокрытии миллионов от налоговой.

В Уфе арестовали строительную технику после дела о сокрытии миллионов от налоговой.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе завершили расследование уголовного дела в отношении директора строительной компании, которого обвиняют в сокрытии денежных средств от уплаты налогов, сборов и страховых взносов в крупном размере. Об этом сообщили в СУ СК России по РБ.

По версии следствия, в 2022-2023 годах руководитель организации намеренно скрывал деньги, которые могли быть направлены на погашение налоговой задолженности. Для этого он использовал схему с «распорядительными письмами», направляя их контрагенту, через счета которого проводились расчеты с третьими лицами. В результате бюджет недополучил более 18 млн рублей.

В ходе расследования часть задолженности удалось погасить. Кроме того, в качестве обеспечительной меры на специализированную строительную технику компании наложили арест.

Следователи считают, что собранных доказательств достаточно для рассмотрения дела в суде. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу.

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