Двое жителей Уфы заразились лихорадкой денге во время отпуска

Двое туристов из Уфы вернулись из отпуска с лихорадкой денге.

Двое жителей Уфы заразились лихорадкой денге во время зарубежных поездок. Оба случая произошли в 2025 году, следует из отчета Роспотребнадзора Башкирии, который изучил «Башинформ».

Первый случай зарегистрировали в марте у туриста, отдыхавшего на Пхукете. Второй выявили в июле после возвращения жителя Уфы из Абу-Даби. Диагнозы подтвердили лабораторно в Республиканской инфекционной больнице.

При этом заболеваемость лихорадкой денге в Башкирии остается ниже показателей по России и Приволжскому федеральному округу. В республике за год зарегистрировали два случая, тогда как по России - 178, а в ПФО - 19. Для сравнения, в 2024 году в Башкирии выявили пять случаев денге, в 2023 году - три.

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