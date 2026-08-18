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НовостиОбщество18 августа 2026 10:30

Уфимцев предупредили о перекрытии улицы Пугачева на два месяца

Улица Пугачева в Уфе частично закроется до октября
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Уфе из-за реконструкции ограничат движение по улице Пугачева.

В Уфе из-за реконструкции ограничат движение по улице Пугачева.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

С 19 августа в Уфе ограничат движение по улице Пугачева. Перекрытие связано с реконструкцией дороги и продлится почти два месяца, сообщили в администрации города.

Ограничения начнут действовать с 0:00 19 августа и продлятся до 0:00 11 октября. Движение закроют по двум правым полосам на участке от улицы Геофизиков в направлении транспортной развязки на улице Генерала Рыленко.

Для автомобилистов останутся доступны две левые полосы. Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрутов.

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