Предприниматели из Башкирии решили получить удостоверения трактористов, но быстро: обоих поймали на взятке чиновнику

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Двое предпринимателей из Мишкинского района Башкирии заплатили чиновнику за удостоверения тракториста-машиниста без сдачи экзаменов. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

Бирский межрайонный суд признал обоих виновными по статье «Дача взятки». Каждый из них перевел на банковскую карту должностного лица по 15 тысяч рублей – за оформление удостоверений, которые были нужны им для управления самоходной техникой в работе. Оба признали вину.

Суд назначил каждому три года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года и штраф в размере 150 тысяч рублей – десятикратной суммы взятки.

Уголовное дело в отношении экс-чиновника, получившего деньги, уже направлено в суд по статье «Получение взятки».

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