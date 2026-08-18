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НовостиПроисшествия18 августа 2026 9:50

Обе пережили операцию: стало известно о состоянии выживших в резне сестренок из Уфы

Выжившие в резне девочки-сестры из Уфы стабильно тяжелом состоянии
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Состояние двух сестер из Уфы, на которых вчера утром напала 16-летняя школьница с ножом, оценивается как тяжелое, стабильное. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Башкирии.

Нападение произошло на улице Высотной. Девушка с ножом атаковала сверстницу и ее 9-летнюю сестру. Обе были прооперированы. Ранее старшая находилась в крайне тяжелом состоянии, младшая – в тяжелом, но стабильном. Подозреваемую задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух лиц». Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклада о ходе расследования.

После инцидента вице-премьер Башкирии Урал Кильсенбаев объявил о созыве Комиссии по делам несовершеннолетних. По его словам, комиссия детально разберет ситуацию, чтобы подобное не повторилось.

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