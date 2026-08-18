Полмиллиона за звонки уфимке: Т-банк оштрафовали за давление на сестру должника

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АО «Т-банк» оштрафовали на 500 тысяч рублей за незаконные звонки жительнице Уфы с требованием погасить долг ее брата. Об этом рассказали в Федеральной службе судебных приставов Башкирии.

Однажды вечером на домашний телефон уфимки позвонили и представились сотрудником банка. Звонивший потребовал погасить задолженность ее брата и сообщил сумму долга. Женщина сказала, что брат по этому адресу не живет, и повесила трубку. Однако звонки продолжились. После этого она обратилась в ФССП.

В ходе проверки выяснилось, что банк нарушил сразу несколько требований закона о взыскании долгов. Номер телефона сестры в кредитном договоре указан не был. Ни заемщик, ни его сестра не давали согласия на взаимодействие с третьими лицами. Кроме того, банк звонил чаще одного раза в сутки и раскрыл третьему лицу сведения о сумме задолженности.

Т-банк признали виновным по административной статье «Нарушение законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Банк обязан уплатить в течение 60 дней штраф в 500 тысяч рублей.

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