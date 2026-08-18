90-летнюю женщину сбили на «зебре» в Башкирии: женщина скончалась

В Башкирии 24-летний парень на Toyota Highlander насмерть сбил пожилую женщину на пешеходном переходе. Об этом рассказали в Госавтоинспекции республики.

Авария произошла вчера днем на проспекте Октября в Стерлитамаке. «Тойота» ехала со стороны улицы Курчатова в направлении улицы Артема. 90-летняя женщина переходила дорогу на красный сигнал светофора. В тот момент ее и сбила машина. От полученных травм пенсионерка скончалась в больнице.

– Обстоятельства ДТП уточняются, – заявили в ГАИ.

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