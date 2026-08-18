8 миллионов папиных сбережений и криптовалюты – все это 18-летняя уфимка перевела мошенникам

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18-летняя выпускница школы из Уфы перевела мошенникам более 8 миллионов рублей. Об этом рассказали в МВД Башкирии.

Все началось с сообщения в мессенджере: незнакомцы написали девушке, что ей доставили посылку, и попросили продиктовать код для ее получения. Она так и сделала. После этого с ней связались люди, которые представились сотрудниками Центрального банка. Они убедили девушку, что счета взломаны, и потребовали перевести деньги на «безопасный счет», запретив рассказывать об этом кому-либо.

Сначала уфимка перевела собственные накопления – 145 тысяч рублей. Затем мошенники сменили легенду и назвались сотрудниками ФСБ. Они заявили, что перевод денег – это финансовая помощь недружественным странам, за которую грозит уголовная ответственность. Под давлением девушка взяла кредит на более чем 200 тысяч рублей и отдала их аферистам. Кроме того, она перевела им свыше 6 миллионов рублей из накоплений отца и криптовалюту на сумму более 1,5 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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