Ранила ножом из неприязни: жительнице Башкирии светит два года колонии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии полиция задержала женщину, которая ударила мужчину кухонным ножом в ногу. Об этом рассказали в МВД республики.

Инцидент произошел в доме подозреваемой. Будучи пьяной, она поссорилась с мужчиной, к которому она испытывала, и ударила его ножом.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия».

– Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, – сообщают правоохранители.

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