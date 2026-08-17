На сотом году жизни не стало ветерана и журналиста Ивана Комендантова

На сотом году жизни ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Октябрьского, член Союза журналистов России и Башкортостана Иван Комендантов. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Пальчинский.

Иван Комендантов родился в 1927 году в Пензенской области. В 1943 году ушел на фронт и участвовал в боях с Германией и Японией. За боевые заслуги был награжден орденом Отечественной войны и медалями.

После войны Иван Комендантов переехал в Октябрьский, где много лет работал на заводе, прошел путь от слесаря до старшего инженера. Параллельно занимался журналистикой, писал о своих коллегах и окончил факультет журналистики.

Особое место в его жизни занимала работа с ветеранами. С 1992 года в течение 18 лет он возглавлял городской Совет ветеранов, помогал пенсионерам и занимался патриотическим воспитанием молодежи.

Иван Комендантов также оставил после себя несколько патриотических сборников, посвященных войне, фронтовикам и сохранению исторической памяти.

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