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НовостиОбщество16 августа 2026 13:00

В Белорецком районе простились с погибшим участником СВО Акмыратом Реджеповым

Акмырата Реджепова проводили в последний путь в Серменево
Источник:kp.ru
Фото: администрация Белорецкого района

Фото: администрация Белорецкого района

В селе Серменево Белорецкого района проводили в последний путь 36-летнего Акмырата Реджепова, погибшего при выполнении боевых задач в зоне СВО. Об этом сообщили в администрации района.

Акмырат Реджепов родился в 1990 году в Туркмении, воспитывался в Серменевском детском доме и учился в местной школе. После девятого класса поступил в Белорецкий металлургический техникум.

Мужчина увлекался хоккеем и защищал честь команды «Беркут». В последнее время он работал на пилораме.

В 2025 году Реджепов отправился на передовую. По словам близких и друзей, он был человеком с сильным характером, умел принимать ответственные решения и всегда добивался своего.