Лжеинвесторы обманули пенсионерку в Стерлитамаке на 350 тысяч рублей

Мошенники выманили у пенсионерки 350 тысяч под видом инвестиций

В Стерлитамаке полиция устанавливает обстоятельства мошенничества, жертвой которого стала 53-летняя местная жительница, являющаяся пенсионером по инвалидности.

По данным МВД, с женщиной связались через мессенджер неизвестные, представившиеся специалистами по инвестициям. Они предложили ей заработать на вложениях и убедили установить на телефон сторонние приложения.

После этого потерпевшую уговорили провести несколько финансовых операций через мобильные приложения банков. В результате женщина лишилась более 350 тысяч рублей кредитных средств.

Позже злоумышленники попытались похитить еще 90 тысяч рублей. Для этого они предложили женщине оформить кредит через онлайн-площадку якобы для страхования личного кошелька. По факту произошедшего полиция проводит проверку.