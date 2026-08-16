Лжеинвесторы обманули пенсионерку в Стерлитамаке на 350 тысяч рублей

В Стерлитамаке полиция устанавливает обстоятельства мошенничества, жертвой которого стала 53-летняя местная жительница, являющаяся пенсионером по инвалидности.
По данным МВД, с женщиной связались через мессенджер неизвестные, представившиеся специалистами по инвестициям. Они предложили ей заработать на вложениях и убедили установить на телефон сторонние приложения.
После этого потерпевшую уговорили провести несколько финансовых операций через мобильные приложения банков. В результате женщина лишилась более 350 тысяч рублей кредитных средств.
Позже злоумышленники попытались похитить еще 90 тысяч рублей. Для этого они предложили женщине оформить кредит через онлайн-площадку якобы для страхования личного кошелька. По факту произошедшего полиция проводит проверку.