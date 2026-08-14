В Уфе ищут специалистов с зарплатой до 350 тысяч рублей

В Уфе ищут инженеров, монтажников и врачей с зарплатой до 350 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе работодатели открыли вакансии для специалистов с зарплатой от 100 до 350 тысяч рублей. В подборку вошли предложения для инженеров, монтажников, врачей, бухгалтеров и других специалистов. Вакансии представлены в подборке республиканского центра занятости населения.

Самый высокий доход предлагают механику по гидроразрыву пласта - ему готовы платить до 350 тысяч рублей в месяц.

Электромонтажнику предлагают зарплату до 169 тысяч рублей, главному бухгалтеру - до 160 тысяч. Технический писатель с инженерной специализацией может рассчитывать на доход от 150 до 200 тысяч рублей.

В число высокооплачиваемых вакансий также вошла работа монтажника металлических и железобетонных конструкций. Зарплата специалиста составит от 150 до 180 тысяч рублей.

В Уфе также ищут врача-невролога. Для специалиста заявлена зарплата до 105 тысяч рублей.

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