Почти 10 рублей разницы: где в Башкирии дешевле всего покупать молоко

В Башкирии назвали цены на молоко в разных городах республики. Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии в июле выросла средняя цена пастеризованного молока. Литр продукта в среднем стоил 90,33 рубля - на 29 копеек больше, чем месяцем ранее, сообщает Башстат.

Дороже всего молоко традиционно обходилось жителям Уфы. Средняя цена литра в столице республики составила 92,44 рубля. За месяц стоимость выросла на 65 копеек.

Самое дешевое молоко в июле продавали в Нефтекамске. Там за литр в среднем просили 82,56 рубля. Это почти на 10 рублей меньше, чем в Уфе. По сравнению с июнем цена в городе не изменилась.

На втором месте по доступности оказался Стерлитамак. Средняя стоимость литра молока там составила 87,59 рубля - столько же, сколько месяцем ранее.

Сильнее всего за месяц молоко подешевело в Сибае. Средняя цена снизилась на 1,73 рубля и составила 88,81 рубля за литр.

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