В Башкирии с помощью дронов нашли новый очаг борщевика

В Башкирии выявили новый очаг ядовитого растения. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кушнаренковском районе Башкирии обнаружили новый очаг борщевика Сосновского. Заросли опасного растения нашли специалисты Россельхознадзора с помощью беспилотников после жалобы местного жителя.

Инспекторы провели внеплановое обследование земель сельскохозяйственного назначения. Для поиска растения использовали беспилотные авиационные системы. В результате заросли борщевика обнаружили возле дороги Новокурмашево - Сюльтюп.

Площадь участка с опасным растением составила 7,5 квадратного метра.

Земля находится в аренде, поэтому предостережение о необходимости устранить нарушение направили руководителю крестьянско-фермерского хозяйства. Арендатор должен в кратчайшие сроки уничтожить борщевик и принять меры, чтобы растение не распространилось дальше по сельскохозяйственным угодьям.

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