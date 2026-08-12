17-летний парень погиб в ДТП на питбайке в Архангельском районе

17-летний подросток погиб в аварии с «Ладой Калиной» в Башкирии.

17-летний подросток погиб в ДТП с «Ладой Калиной» в Архангельском районе Башкирии. Еще один парень того же возраста, который находился на пассажирском месте питбайка, получил тяжелые травмы и попал в больницу.

Авария произошла сегодня около 17:00. По предварительным данным, подросток за рулем питбайка «Кайо» столкнулся с легковым автомобилем «Лада Калина». От полученных травм водитель питбайка погиб на месте. Его сверстника с тяжелыми травмами госпитализировали.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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