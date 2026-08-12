Рейс Уфа - Тбилиси отменили после многочасового ожидания в аэропорту

Туристы из Уфы не смогли улететь в Тбилиси из-за закрытия неба. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пассажиры рейса Уфа - Тбилиси, который должен был отправиться утром 10 августа, не смогли улететь в Грузию из-за ограничений в воздушном пространстве. В авиакомпании «Азимут» заявили, что причиной отмены стал введенный в районе аэропорта Уфа план «Ковер».

Самолет должен был вылететь в 6.30 утра, однако посадка вовремя не началась. Пассажирам пришлось ждать, а затем из-за беспилотной опасности воздушное пространство над аэропортом закрыли. Только около 14.00 туристам сообщили, что рейс отменен.

В «Азимуте» пояснили, что решение было связано именно с ограничениями на использование воздушного пространства. Пассажирам предложили переоформить билеты на другие даты в рамках действующего расписания или вернуть деньги.

Ближайшим доступным вариантом для переноса назвали 14 августа, но для многих пассажиров такая замена оказалась неудобной, так как люди заранее планировали отпуск, бронировали гостиницы, экскурсии и другие услуги, причем часть расходов уже была оплачена.

В авиакомпании подчеркнули, что пассажиров информировали о возможных вариантах непосредственно в аэропорту, а также по электронной почте и СМС. Услуги им предоставлялись в соответствии с федеральными авиационными правилами.

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