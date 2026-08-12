Новые приключения «Любопытной Варвары» начнутся 1 сентября на Wink

Премьера третьего сезона детского комедийно-детективного сериала «Любопытная Варвара» (6+) состоится 1 сентября 2026 года эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ). Съемки продолжения истории о юной сыщице проходили в Калининграде и окрестностях. К главным ролям вернутся юные актеры Полина Айнутдинова, Сергей Федоров и Вероника Журавлева, а также Виктор Бычков и Людмила Артемьева.

События нового сезона разворачиваются в летнем детском лагере, куда героев привозят их бабушка и дедушка. Варвара и Вася, как всегда, оказываются в центре увлекательных и таинственных приключений. В первый же день в лагере юные детективы сталкиваются с привидением и отправляются на поиски пиратских сокровищ.

Режиссером третьего сезона под руководством авторов сериала — шоураннера Карена Оганесяна и креативного продюсера Юрия Коробейникова — стал дебютант Марк Нуриев. Производством занимались кинокомпания «Карго» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и «НМГ Студии». Проект пополнит линейку Wink Originals («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Москва слезам не верит. Все только начинается», «Фишер», «Комбинация», «Балет» и другие).

Юрий Коробейников, креативный продюсер:

«Наши герои повзрослели, поумнели, теперь у них совсем другие проблемы и переживания. Сможет ли Варя остаться сыщиком, для которого расследование важнее чувств? Это мы и узнаем в новом сезоне. Сразу отмечу: хоть мы и делаем проект о детях для детей, но, прежде всего, мы люди, которым хочется, чтобы работа была увлекательной. Лично для меня как автора важно сделать такую историю, которую было бы интересно смотреть мне самому. Поэтому в сериале шутки и ситуации, которые точно тронут большинство взрослых — хотя бы с ностальгической точки зрения. Будет любопытно прочувствовать их заново вместе с героями».

Полина Айнутдинова, исполнительница роли Вари:

«В этом сезоне у моей героини случится переход из детства во взрослый этап. Варя стала старше, вошла в подростковый возраст и, конечно, ей стали нравиться мальчики. В таком возрасте сложно сдерживать эмоции».

Реклама. ПАО "Ростелеком" в Башкортостане. http://rostelecom-rb.ru/

2W5zFGf1ye1

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.