В Башкирии разыскивают пропавшего 47-летнего Руслана Рахимова

В Башкортостане ищут мужчину в темной одежде и черной фуражке. Фото: Лиза Алерт.

В Агидели разыскивают 47-летнего Руслана Рахимова. Мужчина перестал выходить на связь, его местонахождение неизвестно с 10 августа.

По данным поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», Руслан Рахимов ростом около 170 сантиметров, нормального телосложения. У мужчины карие глаза и темные волосы. На момент исчезновения он предположительно был одет в рубашку, темные брюки, темные кроссовки и черную фуражку.

Добровольцев просят помочь в поисках мужчины. Также важна любая информация, которая может помочь установить его местонахождение.

Если вы видели Руслана Рахимова или знаете, где он может находиться, информацию можно сообщить по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112.

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