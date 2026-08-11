В Башкирии суд ужесточил наказание уфимцу за хранение наркотиков

Уфимцу добавили срок после апелляции прокуратуры. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Уфы, ранее получивший условный срок по другому делу, отправится в исправительную колонию строгого режима. Верховный суд Башкортостана по представлению прокуратуры пересмотрел наказание мужчины, признанного виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков.

Речь идет о преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 228 УК РФ. Изначально суд назначил мужчине один год лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

При этом Октябрьский районный суд Уфы ранее приговорил его к одному году и восьми месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком один год и шесть месяцев за кражу. Этот судебный акт был оставлен на самостоятельное исполнение.

Как установил суд, в январе 2026 года мужчина приехал в садоводческое товарищество в Уфимском районе, чтобы забрать сверток с наркотическим средством. Там его задержали сотрудники полиции.

Государственный обвинитель не согласился с назначенным наказанием и обжаловал приговор. Верховный суд республики поддержал позицию прокуратуры. Условное осуждение отменили, а окончательное наказание определили в виде одного года и 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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