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НовостиПроисшествия11 августа 2026 15:00

В Башкирии суд ужесточил наказание уфимцу за хранение наркотиков

Уфимцу заменили условный срок на почти два года колонии за наркотики
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Уфимцу добавили срок после апелляции прокуратуры.

Уфимцу добавили срок после апелляции прокуратуры.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Уфы, ранее получивший условный срок по другому делу, отправится в исправительную колонию строгого режима. Верховный суд Башкортостана по представлению прокуратуры пересмотрел наказание мужчины, признанного виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков.

Речь идет о преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 228 УК РФ. Изначально суд назначил мужчине один год лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

При этом Октябрьский районный суд Уфы ранее приговорил его к одному году и восьми месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком один год и шесть месяцев за кражу. Этот судебный акт был оставлен на самостоятельное исполнение.

Как установил суд, в январе 2026 года мужчина приехал в садоводческое товарищество в Уфимском районе, чтобы забрать сверток с наркотическим средством. Там его задержали сотрудники полиции.

Государственный обвинитель не согласился с назначенным наказанием и обжаловал приговор. Верховный суд республики поддержал позицию прокуратуры. Условное осуждение отменили, а окончательное наказание определили в виде одного года и 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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