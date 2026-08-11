Бизнесмен из Башкирии качал воду для прудов без лицензии: его наказали штрафом

Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Предприниматель в Архангельском районе Башкирии качал подземные воды для разведения рыбы без необходимых документов. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

Мужчина заполнял пруды для аквакультуры подземными водами, но лицензии на пользование недрами у него не было. Прокуратура внесла представление, после чего его привлекли к административной ответственности по статье «Пользование недрами без лицензии» – штраф составил 30 тысяч рублей.

– В настоящее время проводятся мероприятия по оформлению соответствующих документов. Ситуация находится на контроле прокуратуры, – сообщает надзорное ведомство.

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