Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 августа 2026 9:34

Бизнесмен из Башкирии качал воду для прудов без лицензии: его наказали штрафом

В Башкирии предпринимателя оштрафовали за добычу воды без лицензии
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Предприниматель в Архангельском районе Башкирии качал подземные воды для разведения рыбы без необходимых документов. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

Мужчина заполнял пруды для аквакультуры подземными водами, но лицензии на пользование недрами у него не было. Прокуратура внесла представление, после чего его привлекли к административной ответственности по статье «Пользование недрами без лицензии» – штраф составил 30 тысяч рублей.

– В настоящее время проводятся мероприятия по оформлению соответствующих документов. Ситуация находится на контроле прокуратуры, – сообщает надзорное ведомство.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.