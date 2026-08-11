В Баймакском районе Башкирии на трассе «Магнитогорск – Ира» произошло смертельное ДТП. Об этом рассказали в Госавтоинспекции республики.
Авария случилась накануне около 13:00 на 128-м километре дороги. 52-летний житель Краснодарского края ехал за рулем Mercedes-Benz. Он не справился с управлением, съехал в кювет, и автомобиль перевернулся.
Водителя и 37-летнего пассажира с тяжелыми травмами доставили в больницу. Последний так и не пришел в сознание и скончался.
– По факту ДТП проводится проверка, – сообщает ГАИ.
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