Фото: ГАИ Башкирии

В Баймакском районе Башкирии на трассе «Магнитогорск – Ира» произошло смертельное ДТП. Об этом рассказали в Госавтоинспекции республики.

Авария случилась накануне около 13:00 на 128-м километре дороги. 52-летний житель Краснодарского края ехал за рулем Mercedes-Benz. Он не справился с управлением, съехал в кювет, и автомобиль перевернулся.

В Башкирии в ДТП погиб пассажир Mercedes-Benz

Водителя и 37-летнего пассажира с тяжелыми травмами доставили в больницу. Последний так и не пришел в сознание и скончался.

– По факту ДТП проводится проверка, – сообщает ГАИ.

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