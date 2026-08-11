Росавиация: в Уфе ограничили работу аэропорта

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Сегодня утром, 11 августа, в международном аэропорту «Уфа» ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом рассказали в Росавиации.
Ограничения, как утверждают в ведомстве, связаны с требованиями безопасности полетов. Сроки их действия не уточняются.
Напомним, вчера в Башкирии более семи часов действовал режим «Беспилотная опасность». В его рамках также была ограничена уфимского аэропорта.
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