Росавиация: в Уфе ограничили работу аэропорта

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня утром, 11 августа, в международном аэропорту «Уфа» ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом рассказали в Росавиации.

Ограничения, как утверждают в ведомстве, связаны с требованиями безопасности полетов. Сроки их действия не уточняются.

Напомним, вчера в Башкирии более семи часов действовал режим «Беспилотная опасность». В его рамках также была ограничена уфимского аэропорта.

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