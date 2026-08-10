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НовостиОбщество10 августа 2026 13:19

Жительница Башкирии забирает детей от бабушки с дедушкой на вертолете

В Башкирии мама летает к детям на вертолете вместо трехчасовой поездки
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Мама из Башкирии летает к детям на вертолете, чтобы не тратить три часа на дорогу. Фото: личный архив.

Мама из Башкирии летает к детям на вертолете, чтобы не тратить три часа на дорогу. Фото: личный архив.

Жительница Башкирии Алина стала пилотом малой авиации после 30 лет и теперь использует вертолет не только для полетов, но и для поездок к своим детям.

Когда дети гостят у бабушки с дедушкой в деревне, Алина может забрать их по воздуху. На машине дорога занимает около трех часов, тогда как на вертолете до места можно добраться примерно за 30 минут.

Как рассказала «База», до перехода в малую авиацию Алина находилась в декрете, а затем работала на государственной службе. Позже она решила сменить профессию, прошла обучение и получила необходимые навыки для управления вертолетом.

Теперь женщина летает по рабочим и личным делам, а также использует вертолет для отдыха. Иногда она берет с собой друзей, чтобы показать им окрестности с высоты.

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