В Башкирии будут судить иностранца за попытку дать взятку полицейскому

В Учалах перед судом предстанет иностранный гражданин, которого обвиняют в покушении на дачу взятки сотруднику полиции. Как сообщает пресс-служба СК по Башкирии, в июне этого года сотрудники миграционного отдела МВД задержали четверых мигрантов, работавших на объекте без разрешения. Мужчин увезли в отдел, куда чуть позже заявился их соотечественник, который предложил отпустить нелегалов за 25 тысяч рублей.

Иностранного гражданина несколько раз предупредили о недопустимости подобных действий. Однако он настаивал и был задержан, а сотрудник полиции от получения взятки отказался.

- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СК по Башкирии.

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