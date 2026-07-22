Принимают продукты и вещи: в Уфе собирают помощь для пострадавших от паводка на реке Сарс

На фото: последствия паводка в Аскинском районе РБ. Фото: МЧС по РБ

Накануне в нескольких районах Уфы объявили сбор гуманитарной помощи для жителей деревень Аскинского района Башкирии, оказавшихся в зоне паводка. Накануне в связи с выходом из берегов реки Сарс, власти республики объявили в этом районе режим ЧС.

На данный момент уровень воды в реке Сарс снизился и вода ушла со всех подтопленных территорий, сообщают в пресс-службе МЧС по Башкирии.

Тем временем в трех районах Уфы объявили сбор гуманитарной помощи для пострадавших от паводка на севере республики. Жителей города просят по возможности принести в пункты сбора питьевую воду, продукты с длительным сроком хранения, лекарства и чистые вещи, обувь и средства гигиены. Пункты приема гуманитарной помощи для пострадавшим от паводка в Аскинском районе Башкирии находятся по адресам: улица Пушкина, 85 и улица Ухтомского, 3. По последнему адресу гуманитарную помощь будут собирать до 18:00 завтрашнего дня, 23 июля.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.