Поиски не прекращаются уже почти две недели: пропал 50-летний житель Стерлитамака

Фото: «ЛизаАлерт Башкортостан»

В Башкирии уже почти две недели не могут отыскать 50-летнего Рустама Манаева из Стерлитамака. Как рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт Башкортостан», 10 июля мужчина ушел из дома и так до сих пор и не вернулся.

Приметы пропавшего: рост 176 см, плотное телосложение, седые волосы, карие глаза. В день исчезновения на нем были синяя футболка, светло-синие джинсы и синие кроссовки.

Волонтеры просят всех, кто владеет информацией о местонахождении мужчины, сообщить об этом по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112. Также поисковикам требуется помощь добровольцев.

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