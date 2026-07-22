В Зилаирском районе Башкирии начали работать две АЗС: ранее муниципалитет совсем остался без топлива

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Зилаирском районе заработали две АЗС – после того как утром район остался совсем без топлива, а накануне заправка обслуживала только спецслужбы. Об этом рассказал заместитель главы Министерства промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Эдуард Мустафин на брифинге в Центре управления республикой.

По его словам, одна из АЗС отпускает бензин только машинам экстренных служб, дизелем заправляют всех желающих. Вторая работает в обычном режиме. Также чиновник заявил о прибытии в муниципалитет еще одного бензовоза.

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