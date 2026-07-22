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НовостиПроисшествия22 июля 2026 13:09

На выходных в Башкирии пропал 26-летний парень: сегодня его обнаружили на дне реки

В Башкирии в реке Ик нашли тело 26-летнего парня
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: МЧС Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

В Кигинском районе Башкирии спасатели подняли со дна реки Ик тело 26-летнего парня. Об этом рассказали в МЧС республики.

В минувшую субботу, 18 июля, в деревне Абзаево компания молодых людей отдыхала на берегу с алкоголем. Один из них пропал – его вещи нашли у воды. А сегодня спасатели извлекли из водоема тело парня.

На месте трагедии установлены аншлаги о запрете купания. Правоохранители проводят оперативно-следственные мероприятия.

МЧС напомнило: купаться нужно только в оборудованных местах, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, не оставлять детей без присмотра и соблюдать меры личной безопасности у воды.

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