В Уфе пропала 18-летняя девушка: волонтеры обратились за помощью

Фото: «БашРегионСпас»

В Уфе разыскивают 18-летнюю Нелли Ахунову – ее местонахождение неизвестно со вчерашнего дня. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «БашРегионСпас».

Приметы девушки: рост – 165 см, худощавое телосложение, черные волосы, карие глаза. В момент исчезновения на ней были черная кофта, белая футболка с принтом, черные брюки и черные кроссовки.

К поискам просят подключиться добровольцев. Любую информацию о девушке можно сообщить по телефону горячей линии: 8 (937) 3-102-112 или 112.

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