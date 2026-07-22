Топливный ажиотаж спадает: очереди на заправках в Уфе стали еще меньше

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Очереди на заправках Уфы заметно уменьшились: сегодня утром на 31 крупнейшей АЗС города стояли около 700 автомобилей. Об этом рассказал заместитель главы Министерство промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Эдуард Мустафин на брифинге в Центре управления республикой.

По его словам, ситуация постепенно нормализуется. В воскресенье на тех же заправках насчитали 1 350 машин, в понедельник – 972. Однако в районах с единственной АЗС и в густонаселенных окраинах напряженность сохраняется. Так, в Деме крупнейшая заправка в полдень исчерпала топливо – ожидается поставка.

В Аскинском районе Башкирии в воскресенье в очереди стояли около 250 человек. Глава района Динис Юсупов рассказал, что после подтоплений из-за паводка жителям пострадавших поселков разрешили заправлять бензин в канистры. Чтобы исключить злоупотребления, на АЗС составили списки жителей затопленных территорий.

В Чекмагуше местная АЗС стала отпускать по 20 литров вместо установленных 30. Власти пообещали разобраться в ситуации.

В Хайбуллинском районе перебои с топливом продолжаются уже более двух суток. Жители Сибая сообщают об отсутствии бензина на пяти АЗС. Мустафин пояснил, что бензовозы в эти районы уже направлены, а перебои вызваны большой удаленностью территорий.

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