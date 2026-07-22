«Квадрат» в Башкирии подешевел: Минстрой утвердил новую среднюю рыночную стоимость

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии утвердили среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья на третий квартал текущего года – она составит 117 256 рублей. Соответствующий приказ Министерства строительства и архитектуры республики опубликовали на портале правовой информации.

Показатель по сравнению с предыдущим кварталом снизился на 0,3% – на 370 рублей.

Этот показатель используют для расчета субсидий, которые получают отдельные категории граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Деньги выделяют из федерального и республиканского бюджетов – их можно направить на покупку или строительство жилья.

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