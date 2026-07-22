Ссора с сожителем закончилась поножовщиной: жительнице Башкирии вынесли приговор

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Стерлитамака травмировала сожителя и получила срок. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

Инцидент произошел в декабре прошлого года. Женщина и ее сожитель поссорились, после чего она ударила его ножом в живот.

– В результате мужчина получил телесные повреждения, его здоровью причинен тяжкий вред, – сообщает надзорное ведомство.

Суд признал женщину виновной по уголовной статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и назначил 1 год 2 месяца лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, с осужденной взыскали 80 тысяч рублей компенсации морального вреда. Свою вину женщина признала лишь частично.

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