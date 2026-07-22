Не могу проехать ни экстренные службы, ни скорая: Бастрыкин взял на контроль дело об «убитой» дороге в Башкирии

Фото: СКР

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль уголовное дело о разбитой дороге в Башкирии. Об этом рассказали в информационном центре ведомства.

Речь идет о дороге между Шараном и Акбарисово в Шаранском районе республики. После дождей грунтовое полотно размывается, на нем появляются ямы и колеи. Проехать по такой дороге сложно даже машинам экстренных служб и школьному автобусу. Компетентные органы при этом никаких мер не принимали.

Возбуждено уголовное дело. Бастрыкин поручил руководителю Следкома Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о ходе расследования и о том, какие меры принимаются для восстановления прав жителей на нормальную дорожную инфраструктуру. Исполнение поручения взяли на контроль в центральном аппарате СКР.

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